La CEEAV destina apoyos a los deudos de 11 víctimas de asesinato

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En lo que va del 2026, en 11 casos de asesinato se ha brindado apoyo económico, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, informó Juan Gerardo Castillo Mata, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Entre enero y julio del 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió 258 carpetas de investigación por asesinato, de las cuales 254 corresponden a homicidio doloso y cuatro a feminicidio, según el informe más actual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

El comisionado victimal explicó que los casos de las familias de las tres mujeres asesinadas por cuestiones de género, provienen de años anteriores, es decir. no se cometieron este año.

Refirió que los beneficios otorgados a los deudos correspondieron al rubro de compensación económica, porque la reparación integral con otro tipo de servicios alcanzó los mil 200 usuarios.

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Explicó que, desde el inicio de cualquier hecho victimizante, se garantiza el acceso al Fondo destinado para cubrir hospedajes, traslados, gastos funerarios, peritajes, entre otros.

"Desde que ocurre el hecho victimizante, nosotros como estado atendemos de manera integral a las víctimas, es decir, les accesamos al fondo para cualquier necesidad que estas personas tengan", concluyó.