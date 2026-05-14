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La Conagua "corrige" a Badillo

La obra será ejecutada por la CEA con coordinación de Interapas y recursos federales, con inicio en junio.

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
La Conagua "corrige" a Badillo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí informó que la intervención en la presa San José forma parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) con un monto de 4.2 millones de pesos y un alcance distinto al señalado por el legislador morenista Cuauhtli Badillo Moreno.

Legislador morenista y su versión sobre el proyecto

El legislador insiste en que el proyecto de saneamiento de la presa ya fue aprobado con una inversión estimada de entre 16 y 18 millones de pesos y que contempla el retiro de lirio acuático, el mantenimiento del cárcamo principal y acciones para evitar el ingreso de aguas negras desde la comunidad de Escalerillas.

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El diputado de Morena afirmó que se trata de un proyecto trabajado desde el Congreso del Estado en coordinación con la Conagua y dependencias federales. Señaló que la obra será financiada con recurso federal y ejecutada en el estado por la Comisión Estatal del Agua (CEA), con la participación de organismos operadores como Interapas en tareas de coordinación.

Cronología y ejecución de los trabajos

El diputado agregó que los trabajos iniciarían en junio y tendrían una duración aproximada de dos meses.

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