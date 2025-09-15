logo pulso
La Jucopo deslinda a congresistas de rezago en la transparencia

Jucopo evalúa destitución del responsable de transparencia por incumplimiento. Normatividad en juego.

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
La Jucopo deslinda a congresistas de rezago en la transparencia

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, deslindó a las y los diputados de la responsabilidad por el rezago de más de cinco meses en la publicación de la información de transparencia del Congreso del Estado en la Plataforma Estatal de Transparencia (PETS), y señaló directamente al área técnica encargada como responsable del incumplimiento.

El legislador reconoció la falta de actualización correspondiente a febrero, marzo y abril, aunque aseguró que revisará personalmente la situación. “No sé si sea un tema técnico o si el responsable de transparencia no lo haya hecho. Por supuesto que lo vamos a revisar y vamos a exigirle que haga el trabajo que le corresponde”, afirmó en entrevista.

Serrano indicó que aún desconoce si este incumplimiento puede derivar en sanciones inmediatas, pero argumentó que la normatividad establece medidas contra quienes incumplen con la publicación de la información. “Una destitución no funcionaría o no sería sobre un tema de sanciones, a menos de las sanciones que la propia normatividad pudiera establecer”, dijo.

