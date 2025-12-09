La reforma de IA en SLP abre la puerta a abusos, advierte especialista

El Dr. Enrique Cortés Rello, director del Artificial Intelligence Hub del Tecnológico de Monterrey, advirtió en entrevista para Pulso Online que la reforma penal aprobada en San Luis Potosí para sancionar el uso de inteligencia artificial cuando "genere alarma social" abre la puerta a interpretaciones abusivas y se construyó sobre un error de origen: perseguir la tecnología en lugar de la conducta.

"La legislación es contra el daño, no contra la herramienta", sostuvo al recordar que la inteligencia artificial forma parte de la vida cotidiana desde hace más de quince años y no representa un riesgo por sí misma. Aseguró que, aunque la IA pueda emplearse con fines ilícitos, eso no justifica crear un nuevo delito.

"Hay gente que la usa para hacer fraude, para sustituirte y sacar dinero de tu cuenta de banco, para hacer una manipulación política quizá. Pero ese delito ya existe."

Cortés Rello subrayó que la reforma potosina incurre en una confusión jurídica básica: penalizar el medio antes que la acción. Recalcó que las conductas que podrían involucrar inteligencia artificial —extorsión, suplantación, fraude— ya están plenamente tipificadas. "No es necesario decir ´la inteligencia artificial es mala´. Es una herramienta más de los malos, que los ayuda a ser más malos."

El especialista también alertó sobre la vaguedad del concepto "alarma social", corazón de la nueva figura penal. Señaló que esa ambigüedad podría usarse de manera discrecional contra ciudadanos, periodistas o críticos.

Para ilustrarlo, lanzó una comparación directa: "Si tú vas y compras un martillo, alguien podría decir: ´tiene que estar registrado porque lo puedes usar para matarte o para clavar clavos´. Esa es la analogía."

Insistió en que la respuesta correcta es perseguir el daño, no demonizar la herramienta. "Si lo usas mal, otro delito va a cachar que lo usaste mal, el efecto", afirmó, al reiterar que no se requiere un nuevo tipo penal para sancionar actos que ya tienen cobertura jurídica.

Cortés Rello agregó que buena parte del temor social proviene del desconocimiento sobre cómo opera la IA. Recordó que, aunque pueda parecer humana, no lo es ni tiene comprensión real.

"Parece un humano, pero no es un humano, y tiene limitaciones... si entendemos eso, lo usamos como herramienta."