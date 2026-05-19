Ladrilleras deberán operar con gas natural o LP: Segam

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) alista la entrada en vigor de una nueva regulación ambiental que obligará a las ladrilleras de San Luis Potosí a operar únicamente con gas natural o gas LP, con el objetivo de frenar las emisiones contaminantes generadas por la quema de residuos.

La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, informó que este martes se llevó a cabo un foro para presentar y socializar la Norma Técnica Ecológica 003/25, documento que establecerá las reglas para la instalación, operación y funcionamiento de estos hornos artesanales en territorio potosino.

Detalló que la norma fue publicada el pasado 8 de enero y comenzará a aplicarse formalmente el 8 de enero de 2027, por lo que actualmente la Segam busca que productores, académicos, ciudadanos e industriales conozcan los lineamientos antes de que se vuelvan obligatorios.

Mendoza Díaz explicó que la elaboración de esta normativa surgió tras un proceso legal relacionado con un amparo indirecto del caso Cambio de Ruta, el cual instruyó a la dependencia estatal a generar mecanismos de regulación ambiental para este sector. Añadió que la Segam trabajará de manera coordinada con los municipios, responsables de otorgar permisos y cambios de uso de suelo.

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La funcionaria reconoció que actualmente no existe un padrón estatal preciso de ladrilleras; sin embargo, advirtió que uno de los problemas más graves detectados es el uso de llantas automotrices, plásticos y basura como combustible para la fabricación de ladrillo, práctica que ha contribuido al deterioro de la calidad del aire en la zona metropolitana.