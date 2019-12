Legislatura dejará solos a integrantes en líos judiciales

Respecto a los casos de ex diputados y diputados actuales involucrados en procesos judiciales, el presidente de la Directiva del Congreso, Martín Juárez Córdova, expresó que el Poder Legislativo será institucional y dejará que "cada quien asuma sus responsabilidades y analice cuál fue su actuar en el pasado".

En entrevista, el legislador priista mencionó que desde que la diputada panista Sonia Mendoza Díaz estuvo al frente de la Mesa Directiva del Congreso, se tomó el acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en el órgano parlamentario de que los procesos judiciales abiertos contra ex congresistas se dejarían en manos de la autoridad competente, sin que hubiera intercesión del Legislativo.

"Lo mismo para los casos de diputados actuales. Cada uno debe resolver los asuntos legales que le atañen. El Congreso no puede ni debe verse involucrado, pues hay una imagen institucional que ha costado mucho esfuerzo ir rescatando y que está directamente relacionada con dar certeza y confianza a las y los ciudadanos", añadió el diputado Juárez Córdova.

Recordó que, en el caso más reciente, el de la ex diputada perredista Dulcelina Sánchez de Lira, "se ratificó la postura de no intervención que se tuvo también en el caso del ex legislador panista Mariano Niño".

Martín Juárez reiteró: "En este tema no hay mayor detalle. Cada uno es responsable de sus actos pasados, presentes o futuros y al Congreso le toca, solamente, colaborar con la autoridad cuando ésta lo requiera".

En la actual Legislatura, el diputado independiente Pedro Carrizales enfrenta un proceso penal, situación que también enfrenta la ex titular de la Oficialía Mayor del Congreso, que se suman a cinco casos de ex diputados que enfrentan también demandas judiciales.