Limpian jardín de El Montecillo
Cuadrillas municipales realizaron poda, deshierbe y retiro de basura en este barrio tradicional.
La Dirección de Servicios Municipales informó que cuadrillas de Parques y Jardines realizaron trabajos de mantenimiento en el jardín del barrio de El Montecillo, en la capital potosina.
De acuerdo con el Ayuntamiento, las labores incluyeron limpieza general, deshierbe, poda, recolección de basura, retiro de desechos en jardineras, levantamiento de hojarasca y barrido de áreas peatonales.
La dependencia señaló que estos trabajos forman parte de las acciones de conservación de espacios públicos en barrios tradicionales y otras zonas de la ciudad.
Servicios Municipales indicó que las labores continuarán en áreas verdes de la capital, con el objetivo de mantenerlas limpias, ordenadas y en condiciones de uso comunitario.
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También exhortó a la población a cuidar los espacios que ya fueron intervenidos y evitar tirar basura o dañar las áreas comunes.
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