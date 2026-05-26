Limpian Pedro Moreno y dan mantenimiento al jardín Colón

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene labores de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la avenida Pedro Moreno y el jardín Colón.

De acuerdo con la autoridad municipal, personal de Servicios Municipales realizó trabajos de limpieza en los laterales de la avenida Pedro Moreno, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas que transitan por la zona.

Limpieza en espacios públicos

En el jardín Colón, ubicado en el Centro Histórico, el área de Parques y Jardines llevó a cabo acciones de deshierbe, poda y recolección de excedentes para conservar este espacio público en mejores condiciones para familias y visitantes.

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El Ayuntamiento señaló que estas labores forman parte de las acciones permanentes para mantener limpios los espacios públicos de la capital, por lo que también llamó a la ciudadanía a contribuir con su cuidado.