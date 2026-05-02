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Liquidan incendio en Matehuala; afectó 350 hectáreas

Brigadas especializadas y autoridades locales mantienen vigilancia para evitar reactivación del fuego

Por Pulso Online

Mayo 02, 2026 09:42 a.m.
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Foto: CEPC

Foto: CEPC

Tras una intervención coordinada, el siniestro en el Cerro de la Venada fue extinguido y permanece bajo vigilancia preventiva.

Corporaciones y voluntarios, lograron la liquidación total del incendio registrado desde el 27 de abril en el paraje Cerro de la Venada, en Matehuala, con una afectación de 350 hectáreas.

El siniestro alcanzó el 100 por ciento de control, por lo que se realizó el protocolo de entrega al ayuntamiento de Matehuala, que mantendrá vigilancia durante 48 horas posteriores para evitar cualquier reactivación.

De acuerdo con los reportes, la posible causa fue de origen agropecuario, con afectaciones del 30 por ciento en arbustivo, 30 por ciento en pastizal y 40 por ciento en cactáceas.

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