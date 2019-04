Llama rector a no permitir intereses que distraigan de su quehacer a la UASLP

La UASLP ha logrado consolidar sus programas académicos, de investigación, cobetura e internalización como rasgo, ahora el compromiso es mantener la congruencia y ser generadora de respuestas para la sociedad, afirmó el rector Fermín Villar Rubio en el mensaje de su informe 2018-2019.

Llamó a no permitir que intereses ajenos distraigan a la institución de la tarea con la que ha ganado la confianza de los potosinos.

Expuso que la cobertura de la UASLP representa 42% del total de estudiantes de licenciatura, 67% de posgrado y el 57% del total de estudiantes en instituciones públicas de nivel licenciatura, tecnológicas y de posgrado.

La oferta educativa es de un bachillerato general en Matehuala, una carrera se técnico superior universitario, 99 licenciaturas y 94 posgrados, 19 de ellos doctorados. La capacidad de admisión de nuevo ingreso para ciclo 2018-2019 fue de 7,803 aspirantes, 3.7% más que el anterior. La población estudiantil total en el presente ciclo es de 32 mil 523 jóvenes.

Los programas y trabajo de investigación de la UASLP fueron reconocidos por evaluadores internacionales como el Best Global Universities, de la revista U.S. News & World Report que la colocó como la tercera mejor universidad pública del país. Scimago Institutions Rankings, World University Rankings y The World University Rankings Tine Higher Education colocan a la UASLP en el noveno lugar nacional de universidades públicas del país.

De la planta académica, 842 profesores son tiempo completo, de un total de 3 mil 519. Tienen doctorado 612 maestros de tiempo completo, 72.2% del total. 521 investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

Entre los trabajos de investigación, destaca la patente alcanzada con un nuevo sistema de detección de cáncer mamario con pruebas de saliva. La UASLP mantiene el primer lugar en promedio de citas por investigación, por encima de la UNAM y es la segunda en América Latina, sólo superada por la Universidad Católica de Chile.

En internacionalización, destaca la participación de 459 estudiantes en programas de universidades de 21 países, así como 202 docentes en 27 países.

En responsabilidad social, la Unidad de Salud brindó más de 22 mil servicios de enfermería, consulta médica y de nutrición. Más de 68 mil personas fueron atendidas en sus clínicas de Estomatología.

El Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina prestó servicios a población abierta de 39 pruebas para trasplantes de órganos, 74 para influenza, 11 para virus sincicial respiratorio y 51 de microscopía electrónica.

Este ciclo se pusieton en servicio nuevas instalaciones como el Polideportivo Universitario Santa María de la Paz, apoyado por el empresario minero José Cerrillo Chowell, el Laboratorio de Estomatología Digital y el Centro de Extensión y Vinculación de la Zona Media El Balandrán, en Ciudad Fernández.

En su mensaje final, Villar Rubio ponderó el valor de la autonomía que ha permitido la conjunción de esfuerzos de maestros, investigadores, estudiantes y personal administrativo , en libertad plena de creación y trabajo.

En su intervención, el secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones se Educación Superior, Jaime Valls Esponda, destacó el lugar que la UASLP ha alcanzado entre tres mil instituciones del país y externó sus congratulaciones "por la sólida institución que tienen".