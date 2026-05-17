Llaman a denunciar violencia contra población LGBTIQA+
Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y del Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se pronunció por una política de cero tolerancia a la discriminación y a las violencias contra las poblaciones LGBTIQA+.
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, el organismo estatal señaló que el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género son derechos protegidos constitucionalmente y deben garantizarse desde las instituciones públicas.
La dependencia destacó la necesidad de impulsar acciones transversales que fortalezcan políticas públicas de inclusión, respeto y protección de derechos humanos para todas las personas.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de discriminación o violencia contra integrantes de la población LGBTIQA+, así como a promover acciones afirmativas y preventivas que ayuden a erradicar estas prácticas.
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El llamado también fue dirigido a instancias municipales, estatales y organismos autónomos, con el fin de reforzar medidas institucionales para eliminar todo tipo de discriminación y violencia.
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