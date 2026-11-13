Llaman a tramitar permisos antes de abrir zanjas en calles

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En Villa de Pozos, principalmente por desconocimiento de los procedimientos y las sanciones, algunos residentes realizan excavaciones por cuenta propia en la vía pública con el objetivo de hacer reparaciones de drenaje, con el resultado de que las zanjas resultantes no son reparadas correctamente y se convierten en un obstáculo para la movilidad de peatones, ciclistas, automovilistas y otros usuarios del espacio público.

Por ello, la Dirección del Agua del gobierno municipal pidió a las y los habitantes de esta demarcación gestionar las autorizaciones correspondientes antes de realizar cualquier modificación o intervención en sus instalaciones sanitarias que implique trabajos sobre la vía pública.

José Luis Blanc Ramírez, titular de la dependencia municipal, explicó que antes de cualquier intervención, las personas deben acudir a Desarrollo Urbano y Tránsito Municipal para obtener los permisos necesarios y evitar intervenciones que comprometan la infraestructura o representen riesgos para peatones y automovilistas.

Además, de esta forma se evitan sanciones que pueden afectar la economía de las personas y de sus familias. Reconoció que las malas prácticas han generado numerosos baches y deterioro en vialidades de la cabecera municipal y otros sectores puntos de la zona urbana, con el añadido de que Interapas no se hace responsable de reparar desperfectos que su personal no haya iniciado, por lo que termina siendo el gobierno municipal el que asume los trabajos y el costo económico que éstos representan.

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