Llaman a vacunarse contra sarampión ante brote en otros estados

Ante el brote de sarampión registrado en estados vecinos, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, llamó a la población de San Luis Potosí a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a inmunizarse, al señalar que en la entidad hay vacunas suficientes y una cobertura adecuada para prevenir contagios.

La legisladora explicó que, si bien el estado ha respondido de manera favorable a las campañas de vacunación, es indispensable que la ciudadanía confirme contar con esquemas completos contra enfermedades como influenza, neumococo, hepatitis y, en particular, sarampión, al tratarse de padecimientos prevenibles. Indicó que brigadas conformadas por distintas instituciones de salud recorren el territorio potosino para ampliar la cobertura.

Añadió que en otras entidades del país se han instalado módulos de vacunación en espacios de alta afluencia, como aeropuertos y centrales camioneras, estrategia que podría replicarse en San Luis Potosí. Detalló que Jalisco mantiene un brote activo, mientras que en la Ciudad de México los casos continúan en aumento y en estados como Chiapas y Chihuahua comienzan a estabilizarse, por lo que consideró necesario reforzar las medidas preventivas.

Sobre la situación local, informó que no se han registrado nuevos casos de sarampión en el estado. Precisó que se han enviado más de 150 muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) y que los casos detectados recientemente fueron catalogados como importados, vinculados con jornaleros provenientes de otras entidades. Agregó que algunos pacientes presentaron otros tipos de exantemas, como varicela o rubéola, cuyos resultados serán posteriormente confirmados por la Secretaría de Salud.

Finalmente, descartó tener conocimiento de casos de falsificación de cartillas de vacunación en la entidad y exhortó a los padres de familia a no poner en riesgo la salud de sus hijos. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser o estornudar y cuyos primeros síntomas incluyen fiebre persistente, tos, escurrimiento nasal y enrojecimiento ocular; en casos graves, puede derivar en complicaciones como neumonía.