ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Llega el Frente Frío 14: Bajas Temperaturas y Riesgo de Heladas en Zonas de SLP

Protección Civil Emite Alerta por Mínimas de hasta 9°C

Por Redacción

Noviembre 18, 2025 07:32 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un aviso preventivo ante la llegada del Frente Frío número 14, el cual provocará un marcado descenso en las temperaturas en diversas regiones del estado de San Luis Potosí.

Según el pronóstico climático de la dependencia, las temperaturas mínimas más significativas se esperan en:

  • Zona Centro: Mínimas de 9°C.

  • Zona Altiplano: Mínimas de 10°C, con probabilidad de heladas.

En contraste, las temperaturas máximas oscilarán entre los 28°C en la Zona Centro y hasta 34°C en la Zona Huasteca, lo que subraya la importancia de evitar cambios bruscos de temperatura.

Recomendaciones Esenciales de Protección Civil

Ante la inminente llegada del frío, la CEPC hace un llamado a la población a tomar medidas preventivas para protegerse y a sus familias:

En Casa y Seguridad

  • Abrigo Efectivo: Se recomienda el método de la "cebolla", utilizando varias capas de ropa ligera y abrigadora para mantener el calor corporal.

  • Revisar Calentadores: Es crucial asegurar la ventilación adecuada de calentadores, chimeneas y estufas, con el fin de prevenir la acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente peligroso.

  • Proteger Tuberías: Cubrir las tuberías de agua y los medidores es fundamental para evitar que se congelen y revienten debido a las bajas temperaturas, especialmente en las zonas con riesgo de heladas.

Para la Salud

  • Hidratación y Nutrición: A pesar de la falta de sensación de sed, se debe beber suficiente agua y consumir frutas ricas en Vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico.

  • Atención a Grupos Vulnerables: Se debe prestar especial cuidado a los niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, ya que son los más susceptibles a las enfermedades propias de la temporada.

  • Evitar Choques Térmicos: Es importante evitar los cambios repentinos entre ambientes cálidos y fríos para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar todas las precauciones necesarias durante esta temporada de bajas temperaturas.

