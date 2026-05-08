Llegan camas, pero persisten las carencias: Batres presume mejoras en hospital del ISSSTE en SLP

Con un discurso centrado en la modernización del sistema de salud, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, visitó este viernes el Hospital General del ISSSTE en San Luis Potosí, ubicado sobre la avenida Carlos Díez Gutiérrez, donde encabezó la entrega parcial de nuevas camas hospitalarias y anunció mejoras en infraestructura y personal.

Acciones de la autoridad

Acompañado por la delegada estatal del instituto, Sandra Olivares, Batres aseguró que la visita "no fue con las manos vacías", al referirse a la distribución nacional de nuevo equipamiento hospitalario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Este hospital solicitó 40 camas. Hoy entregamos 28 y las otras 12 llegarán posteriormente", declaró el funcionario, quien explicó que la logística busca coordinar la llegada simultánea del mobiliario con los camiones de distribución en distintos estados del país.

Durante su visita, Batres también destacó la renovación del parque vehicular del instituto. Señaló que anteriormente el ISSSTE contaba con 486 ambulancias "destartaladas", mientras que ahora se tienen 695 nuevas unidades en operación a nivel nacional.

¿Qué declararon los funcionarios?

En materia laboral, afirmó que alrededor de 20 mil trabajadores han logrado incrementar sus ingresos gracias al cambio voluntario de jornadas laborales de seis a ocho horas, de lunes a viernes. Aunque el anuncio fue presentado como un beneficio para el personal, trabajadores del sector salud han señalado en distintas ocasiones que las mejoras salariales siguen siendo insuficientes frente a la carga laboral, la falta de personal y el desgaste acumulado tras años de crisis hospitalaria.

Por su parte, Sandra Olivares aseguró que las nuevas camas beneficiarán a más de 340 mil derechohabientes potosinos. No obstante, pacientes y familias continúan enfrentando largas esperas, saturación en consultas y deficiencias en atención especializada, problemáticas que no se resuelven únicamente con actos protocolarios o entregas parciales de equipo.