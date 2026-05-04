Llevan prevención juvenil a la Media y Huasteca
Informan atención a más de 5 mil jóvenes.
El Instituto Potosino de la Juventud informó que llevó el programa Jóvenes Nómadas a planteles educativos de la región Media y la Huasteca, con actividades de prevención y concientización dirigidas a estudiantes.
De acuerdo con el boletín, en Ciudad Fernández y Rioverde, las jornadas se realizaron en coordinación con autoridades municipales y áreas de seguridad. El programa llegó al Cobach 05 y al Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, donde se impartieron pláticas y ejercicios interactivos, entre ellos el uso de simuladores para dimensionar los efectos del consumo de alcohol y otras sustancias.
La dependencia también informó que, en Ciudad Valles, estudiantes del Cobach 06 participaron en conferencias sobre toma de decisiones, educación vial y orientación sobre apoyos como becas y programas juveniles.
Según el Instituto Potosino de la Juventud, en lo que va del año estas acciones han llegado a más de 5 mil jóvenes en las cuatro regiones del estado.
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