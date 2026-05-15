Lluvias atípicas afectaron a 300 productores en la capital

Las lluvias atípicas registradas en la segunda mitad de abril en la zona norte de la capital potosina dejaron afectaciones directas en más de 300 productores agrícolas y daños en al menos 80 viviendas de comunidades de la delegación de Bocas, informó el titular de la Secretaría del Bienestar del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Edmundo Torrescano Medina.

El funcionario detalló que las precipitaciones acompañadas de granizo impactaron más de mil hectáreas de cultivo, principalmente en áreas rurales del municipio, lo que obligó al Ayuntamiento a implementar una estrategia emergente para apoyar a los productores afectados.

Explicó que se entregaron apoyos como maíz certificado, semilla certificada, acolchado agrícola y próximamente se otorgará un respaldo económico directo para contribuir a la reactivación de las actividades productivas.

Torrescano Medina agregó que también se puso a disposición de los agricultores la central de maquinaria agrícola municipal, con tractores, e implementos agrícolas gratuitos para acelerar la recuperación de las zonas dañadas.

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En cuanto a las afectaciones habitacionales, señaló que las lluvias impactaron viviendas en diversas comunidades de Bocas, donde se contabilizaron alrededor de 80 casas con daños directos.

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Indicó que, mediante apoyos municipales y donativos, se distribuyeron más de 80 paquetes de láminas, colchones, más de 200 despensas, así como paquetes de pan y leche para las familias afectadas.

"El apoyo fue muy variado porque también hubo muchas donaciones y participación de distintas áreas del Ayuntamiento", comentó el secretario, quien aseguró que las acciones continuarán para atender las consecuencias de las lluvias en la zona rural del municipio.