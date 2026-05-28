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Lluvias provocan caída de árboles y suspensión de actividades en municipios de SLP

Protección Civil mantiene vigilancia ante tormentas y altas temperaturas en el estado

Por Redacción

Mayo 28, 2026 06:22 a.m.
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Lluvias provocan caída de árboles y suspensión de actividades en municipios de SLP
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      Las lluvias registradas durante las últimas horas en municipios de la Huasteca y la Zona Media dejaron caída de árboles, apagones y hasta la suspensión de actividades en una feria municipal, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

      Uno de los municipios con mayores afectaciones fue Tamuín, donde se reportaron árboles derribados, fallas en el suministro eléctrico y encharcamientos en distintos puntos. En Ciudad Valles también fueron retirados seis árboles caídos a consecuencia de las tormentas.

      En Ébano, las lluvias ocasionaron la caída de una galera en el NCPE Ponciano Arriaga, aunque no se reportaron personas lesionadas. Mientras tanto, en Cárdenas fueron suspendidas actividades de la feria municipal por las precipitaciones.

      De acuerdo con el pronóstico, este jueves continuará el potencial de lluvias fuertes en las cuatro regiones del estado, combinado con temperaturas calurosas que alcanzarán hasta los 39 grados en la Huasteca.

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      Protección Civil llamó a la población a mantenerse alerta por posibles tormentas, principalmente en municipios de la Huasteca y Zona Media.

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