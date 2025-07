Lo echan del Bienestar y denuncia irregularidades

Fernando Pascual González, servidor de la nación en la entidad, denunció públicamente haber sido objeto de exclusión laboral y presunto acoso institucional, luego de cuestionar una actividad supuestamente vinculada a actos de promoción política en favor de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.

Narra que en marzo pasado fue convocado junto con otros servidores de la nación a una reunión sobre una actividad denominada “estufas ecológicas”, que en realidad —afirmó— consistía en apoyar actos electorales. “Era de apoyar en actos electorales para la reforma judicial, un acto que a todas leyes es indebido. Somos servidores públicos y no podemos actuar en ese aspecto”, señaló.

Pascual González indicó que tras cuestionar el carácter de esta operación a la directora de servidores de la nación de la región San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, Tania Godoy, fue excluido de actividades laborales. “Me relegó de las opciones, me excluyeron de los grupos de WhatsApp de trabajo, no se me daban indicaciones”, afirmó.

Según el ahora exfuncionario, esta exclusión buscaba generar un argumento para justificar su salida bajo la presunción de que no se presentaba a laborar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque aclaró que no se opuso directamente, sí solicitó claridad sobre el plan de trabajo y cuestionó la legalidad de realizar estas actividades en horario laboral. A partir de ese momento, dijo, fue apartado de operativos como los censos de salud y bienestar o las entregas de tarjetas de los programas sociales. “Nunca se me convocó. Yo lo considero un acoso laboral”, sostuvo.

Relató que el 2 de julio fue eliminado del grupo general de WhatsApp de la región 4, a la que pertenece, y que al preguntar directamente a Tania Godoy por el motivo de su exclusión, no obtuvo respuesta.

Aseguró que más tarde supo que en oficinas centrales de Bienestar se notificó que él se negó a participar en los operativos de apoyo tras el huracán en Oaxaca, lo cual calificó como falso. “No me han notificado nada, no sé si sigo laborando o no”, expresó.

“Yo supongo que la próxima quincena no se me va a pagar. Supongo que ellos ya hicieron todos los movimientos para que a mí se me diera de baja, con ese argumento de que yo me negué”.

Asimismo, afirmó haber presenciado manipulación en las asambleas del programa “La clínica es nuestra”, donde los servidores eran instruidos a llevar personas que votaran por comités afines a los intereses de los delegados. “Se nos convoca a que participemos, que votemos en cada asamblea para elegir comités a modo del delegado o de la delegada regional. Incluso tienen la encomienda de llevar tres personas que voten por quienes ellos les dicen”, aseguró.