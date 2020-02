Los artistas de efectos visuales critican a los Óscar por el chiste de "Cats"

La Sociedad de Efectos Visuales (VES), que agrupa a más de 4.000 artistas de efectos especiales de más de 40 países, criticó este lunes a los Óscar por el chiste sobre "Cats" (2019) que hicieron el domingo los actores James Corden y Rebel Wilson.



Estos dos intérpretes aparecieron sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) vestidos como los gatos de esa cinta musical que el año pasado cosechó mediocres reseñas y un terrible resultado en taquilla.



"Como miembros del reparto de la película 'Cats', nadie mejor que nosotros entiende la importancia de buenos efectos visuales", dijeron.



Corden y Wilson fueron los encargados de anunciar la estatuilla a los mejores efectos visuales, que fue a parar a "1917", pero ese chiste no sentó nada bien a la VES, que hoy divulgó un comunicado al respecto.



"Los productores (de los Óscar) decidieron convertir a los efectos visuales en el chiste y sugirieron que los malos efectos visuales eran culpables del pobre resultado de 'Cats'. Los mejores efectos visuales del mundo no pueden compensar una historia mal contada", aseguraron.



La VES también afirmó que "en una noche que va de honrar el trabajo de artistas talentosos" les pareció "inmensamente decepcionante" que la Academia hiciera de los efectos visuales el centro de sus burlas.



"Degradó a la comunidad global de expertos profesionales en efectos visuales que hacen un espectacular, desafiante e imponente trabajo para lograr la visión de los cineastas", agregó la VES, que indicó, asimismo, que sus miembros deberían ser respetados y no usados como "chivo expiatorio al servicio de un chiste".



"Cats", cinta dirigida por Tom Hooper ("The King's Speech", 2010), se estrelló en los cines al recaudar en todo el mundo 72 millones de dólares, cuando su presupuesto ascendió a 95 millones, según los datos del portal Box Office Mojo.



Con Jennifer Hudson, Judi Dench, Idris Elba y Taylor Swift dentro de su estelar reparto, "Cats" recibió unos ataques durísimos por parte de la prensa especializada.



Como muestra, la película cuenta con solo un 20 % de reseñas positivas en el agregador de críticas Rotten Tomatoes.