¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La inconformidad por los operativos contra vehículos de plataformas digitales, podría derivar en nuevas movilizaciones en San Luis Potosí, luego de que conductores de Uber, DiDi e InDrive, denunciaron el retiro de entre 15 y 20 unidades diarias, sanciones de hasta 50 mil pesos y falta de alternativas para regularizar

su actividad.

La protesta se manifestó con el bloqueo de los carriles centrales de la carretera 57, a la altura de Walmart y HEB, en dirección a la Glorieta Juárez, donde operadores de aplicaciones, repartidores y algunos taxistas exigieron a las autoridades establecer condiciones claras para continuar trabajando, particularmente ante la cercanía de la temporada decembrina.

Guadalupe García, portavoz del movimiento, señaló que los trabajadores no se oponen a cumplir con las disposiciones legales, pero cuestionó que los operativos se realicen sin explicarles qué trámites deben completar para evitar el retiro de sus vehículos. Afirmó que las revisiones se han convertido en una especie de "cacería", pues los elementos les cierran el paso incluso cuando trasladan o descienden pasajeros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los conductores también señalaron que las sanciones económicas pueden alcanzar entre 30 mil y 50 mil pesos, a lo que deben sumar los gastos de grúa y arrastre, cantidades que consideran desproporcionadas frente a los ingresos que obtienen mediante las aplicaciones.

Entre los puntos donde reportaron mayor presencia de operativos mencionaron la Central de Autobuses, la clínica 50 y distintas vialidades de la capital. Además, acusaron que algunas intervenciones han provocado situaciones de riesgo y accidentes, debido a que las unidades oficiales les cierran el paso.

Los manifestantes advirtieron que podrían repetir las protestas si no reciben una respuesta de las autoridades y solicitaron que se establezca un mecanismo de regularización que les permita continuar con su actividad sin exponerse al retiro de sus vehículos o a sanciones que comprometan sus ingresos.