Los superhéroes de DC celebran el orgullo LGBT+

A partir de esta semana y durante todo junio, la editorial DC Cómics presenta ediciones especiales a propósito del mes internacional del orgullo y como es de esperarse, los personajes tendrán historias escritas por autores que pertenecen a la comunidad LGBTQIA+. La editorial ha hecho un sello especial con los colores de la bandera de las diversidades, en una edición especial de 80 páginas titulada DC Pride.

Como parte de la celebración, los títulos como Harley Quinn, Wonder Woman, Superman y Batman estrenarán portadas variantes a lo largo de junio. Aunque ya se había anunciado el lanzamiento de estas ediciones desde marzo pasado, fue hasta esta semana que se hizo realidad para los fans coleccionistas.

Destaca una miniserie titulada Crush & Lobo escrita por Mariko Tamaki y en un comunicado DC adelantó el arco narrativo: "¡Crush, hija del cazarrecompensas czariano Lobo, está en modo de autodestrucción total! Después de dejar a los Jóvenes Titanes con rabia y hacer estallar su relación con su novia Katie, Crush decide que es hora de finalmente enfrentarse a su padre en la cárcel espacial y ordenar su equipaje antes de que ella lo arruine todo. ¿De tal palo tal astilla?". Además de la edición especial Poison Ivy: Thorns, escrita por Kody Keplinger e ilustrada por Sara Kipin.

El Día Internacional del Orgullo LGBT se celebra el 28 de junio, en conmemoración de los disturbios de Stonewall y es un mes dedicado íntegramente a concientizar acerca de la diversidad.

De acuerdo a la historia, hacia 1969 en Nueva York la policía irrumpió en el bar Stonewall Inn —que aún existe y es un referente obligado a visitar— para dispersar a la muchedumbre, ya que en esa época no era aceptado socialmente ser abiertamente de la comunidad. Esta incursión policiaca hizo visible por primera vez la lucha de la comunidad LGBTQIA+ (por sus siglas lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer).



La diversidad tiene superpoderes

Para Agnes Monroy, declarada abiertamente bi y coleccionista de cómics, responde algunas preguntas sobre la inclusión en los cómics e indica que sus títulos favoritos son: Joker: el abogado del diablo, Poison Ivy: Thorns, Kick Ass (toda la historia de Dave, por lo menos), Tomos de los 2000 de Aves de Presa, Arkham Asylum, V for Vendetta, entre otros.



¿Los títulos que tuvieran que ver con la diversidad sexual eran tan notorios?

La inclusión a la comunidad LGBT+ ha sido como un parteaguas, de una forma u otra sobre la perspectiva que tenemos de los héroes y villanos que nos gustan, vaya, creo que puede ayudarte a verte en el espejo del héroe y decir "él es como yo", "ella es como yo", por lo menos en mi caso, me ha fortalecido en ese aspecto.

Poder ver a un personaje como Batwoman, por ejemplo, siendo valiente, fuerte, teniendo las virtudes de una heroína, pero que aparte es abiertamente lesbiana, a mí, como mujer bisexual me hace sentir que no estoy excluida.



¿Es reciente la salida del clóset de Poison Ivy, ya que ahora es pareja de Harley Q, quien tuvo la gran decepción amorosa con Joker?

En realidad no, es un tema que se ha debatido desde los 90. Ambas siempre fueron grandes amigas, pero hasta hace poco se hizo visible su relación de pareja. Primero en Injustice Year Zero #8 con su boda y recientemente en el primer tomo de Batman: Urban Leyends. Así que sí, es reciente de manera oficial. Pero es algo que ya sabíamos todos desde hace muchos años.



¿Qué personaje te parece que podría representar mejor a la comunidad?

Siéndote honesta, creo que cada quien es libre de sentirse representado por los personajes que pertenecen a la comunidad, porque cada miembro de la comunidad es diferente, cada quien tiene su historia y aspira a cosas distintas con su preferencia sexual, con su identidad de género. Yo, en lo personal, me dejo representar por Hiedra, no sólo por su sexualidad, sino también por su presencia en la historia del cómic.

El escritor Mark Andreyko, ganador del premio Einser, escribe en el prólogo de DC Pride: "Entonces, querido lector, te espera un regalo. Reunidos en estas páginas —por esta cabalgata de talentosos creadores— hay personajes que abarcan el espectro de género y orientación, ¡así como de Multiverso! ya no se definen por quiénes son y a quién aman. Son tan complicados y diversos como los que contamos sus sagas. (...) Estos personajes y su, sí, orgullo de quiénes son pueden extenderse desde las páginas de cuatro colores y tal vez, solo tal vez, ayudar a un chico queer asustado a ver que no están solos, que son valorados, que importan, que son amados".