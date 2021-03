Lugares cerca de CDMX para visitar en el puente de marzo

Ya falta muy poco para el puente de marzo, que este 2021 cae en el día 15 y conmemora el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo). Si decides salir en este fin de semana largo, te dejamos una lista lugares cerca de CDMX que puedes visitar.

Incluimos algunas medidas de seguridad que están siguiendo durante la contingencia sanitaria; recuerda estar al pendiente de las actividades permitidas en cada estado y considera que el semáforo epidemiológico puede cambiar.

1. Las Estacas

Es un parque acuático natural ubicado en el estado de Morelos, a dos horas en auto desde la Ciudad de México. Su mayor atractivo es un río cristalino con pozas apacibles para nadar y canales para pasear en balsa o kayak; también es posible practicar esnórquel y buceo. En el parque hay albercas, tirolesa y un spa.

Puedes llevar comida preparada o para los asadores; si prefieres que te atiendan, Las Estacas cuenta con dos restaurantes a la carta y un bar. Para pasar la noche aquí hay varias opciones: habitaciones de hotel, glamping, zona para que lleves tu tienda de campaña y hostal.

Actualmente, el aforo permitido es de 25% para personas que compren la entrada general de un día al parque y 50% de capacidad en hospedaje. Es obligatorio usar cubrebocas en todas las áreas públicas cuando no estés nadando o comiendo; al entrar, todos los visitantes deben pasar un filtro sanitario y en todas las áreas se mantiene la sana distancia. Los equipos de renta (como chalecos salvavidas) se desinfectan constantemente.

2. Val'Quirico

Val´Quirico es un desarrollo inmobiliario y complejo turístico que luce como un pueblo de arquitectura medieval con influencias de las regiones de la Toscana y Umbría (Italia) y de Segovia (España). Está en Tlaxcala, a dos horas desde la Ciudad de México.

En el pueblito hay muchos rincones perfectos para tomarte fotos, tiendas de souvenirs y restaurantes con diversos conceptos; por ejemplo, hay opciones de gastronomía francesa, italiana, española y africana. También existen varios hospedajes, que consisten en cabañas y hoteles boutique.

Puedes recorrer Val'Quirico en bici rentada o a caballo.

Actualmente la comunidad se puede visitar de lunes a domingo entre las 9 de la mañana y 9 de la noche. Opera al 50% de su capacidad, debes estar al pendiente de sus redes sociales.

3. Volcanic Park

Un parque de aventura con vistas espectaculares hacia el Pico de Orizaba. Se localiza en Ciudad Serdán, Puebla; desde CDMX tardas tres horas y media en llegar. Su atractivo más famoso es un laberinto de vegetación con muros lo bastante altos como para que no hagas trampa.

Sin embargo, tiene alrededor de 30 actividades familiares: desde apacibles tours en lancha o kayak hasta go karts y vehículos todoterreno. También tiene una pequeña ruta de tirolesas, un circuito de cuerdas y un puente tibetano para sentir vértigo. Si vas con niños pequeños, llévalos al área de dinosaurios animatrónicos.

Cuenta con zonas para acampar (con tu tienda o rentando una ahí mismo), hotel y "astro cabañas", una especie de casitas del árbol suspendidas en las alturas.

Para visitar Volcanic Park es necesario reservar. Hay que pasar por un filtro sanitario y el uso de cubrebocas es obligatorio.

4. El Géiser

Se trata de un balneario de aguas termales de origen natural, pues se nutren a partir de un respiradero volcánico. Posee varias albercas, tinas de hidromasaje para relajar los músculos y un baño de vapor natural, al aire libre. Puedes admirar el parque desde las alturas en sus puentes colgantes.

Se encuentra a 30 minutos en auto de Tecozautla, Pueblo Mágico de Hidalgo. Queda a poco más de 3 horas de la Ciudad de México.

El balneario cuenta con un hotel, por si deseas quedarte en las albercas hasta tarde y pernoctar ahí.

Cuenta con el sello Safe Travels, un reconocimiento otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) para los lugares, destinos y centros turísticos que se caracterizan por sus buenas prácticas en seguridad sanitaria a raíz de la pandemia.

5. Zirahuén

Este parque de aventura se localiza en medio de un bosque de pino, a orillas de uno de los lagos más bonitos de Michoacán. Desde CDMX, tardas cuatro horas en llegar.

Cerca de las aguas cristalinas hay un circuito de puentes colgantes que desafían tu equilibrio y tirolesas (una de ellas alcanza 330 metros de longitud y 50 de altura). Para recorrer la zona se rentan bicis de montaña y cuatrimotos, además de ofrecerse paseos a caballo.

Para comer tienes tres opciones de restaurantes, uno de ellos especializado en mariscos. Si quieres pasar la noche cerca del lago puedes quedarte en una acogedora cabaña de madera; algunas están construidas en estilo alpino.

Entre las medidas de seguridad de este resort, se aplican medidas de distanciamiento social y el personal usa equipo de protección personal, según indica Hoteles.com.

6. Hacienda Panoaya

Un parque ecoturístico que combina diversión y naturaleza en actividades como paseo en un lago, recorrido por una pista de obstáculos o un laberinto inglés al estilo de "El Resplandor". Además, la hacienda es el lugar que alguna vez fue hogar de la llamada "Décima Musa", Sor Juana Inés de la Cruz.

Este sitio, que cuenta con museo y ciclopista, se encuentra en Amecameca, Estado de México, a hora y media de la Ciudad de México.

Tiene opción de acampar y un hotel con vista hacia el Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Los espacios del parque son constantemente sanitizados y es obligatorio usar cubrebocas. El buffet del restaurante es asistido.

7. Cañón Garganta de la Iguana

No es necesario alejarse demasiado de la ciudad para tener aventuras en la naturaleza. Este cañón con paredes de hasta 90 metros de altura se encuentra cerca del Pueblo Mágico de Malinalco, al cual se llega tras un recorrido de dos horas desde CDMX.

Se trata de un recorrido lleno de emoción y retos: hay tramos para nadar, toboganes naturales de roca y saltos al agua, el mayor de ellos alcanza 15 metros. La experiencia es organizada por la touroperadora Maliemociones.

Debido a la contingencia sanitaria, únicamente se hacen recorridos con grupos privados (es decir, la touroperadora no hace grupos mezclados).

8. Haciendas y Viñedos

Así se llama una asociación con sede en Querétaro, la cual agrupa varias casas vinícolas y haciendas restauradas que todavía no son tan conocidas por el turismo. Se localizan en el municipio de El Marqués, a 30 minutos desde la capital del estado; te toma tres horas llegar desde CDMX.

Se han creado algunas rutas de un día para que recorras los viñedos, hagas degustaciones y hasta aprendas a embotellar tu propio vino. Las experiencias pueden ser personalizadas.

Entre las propiedades que se visitan está Hacienda Atongo, una propiedad que data del siglo XVI que actualmente cuenta con un hotel boutique. En la ruta también está Rancho Santa Marina, una finca de quesos que promueve el turismo rural.

Los recorridos no son masivos, se hacen en grupos pequeños para que la experiencia sea íntima y se mantenga la sana distancia.