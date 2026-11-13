Luis Gámez Macías defiende "su" circo

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La solicitud del alcalde Enrique Galindo Ceballos para comparecer ante el Congreso del Estado fue rechazada por el presidente de la Mesa Directiva, Luis Fernando Gámez Macías, quien cuestionó que el alcalde pretenda convertir el procedimiento fiscal en una "pasarela" y un "circo mediático".

El legislador del PVEM sostuvo que el puente vehicular Jacobo Payán, cuyo contrato asciende a 244.9 millones de pesos, presenta un presunto sobrecosto superior a los 100 millones.

Exigió que Galindo Ceballos aclare cuánto pagó por el concreto y el acero, quiénes recibieron los recursos y por qué motivo, al señalar que la disposición del alcalde para comparecer no sustituye la obligación de comprobar el destino del dinero público.

"Me parece que el señor lo está tomando a broma, lo que pretende es venir al Congreso a hacer un circo mediático a hacer una pasarela y yo quiero decirle que no estamos jugando, él tendrá que responder en su momento, no sólo ante el Congreso, sino ante el IFSE y ante las instancias correspondientes", señaló.

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Así mismo, confirmó que ya solicitó una auditoría especial ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), instancia ante la cual el alcalde tendrá que responder durante el procedimiento correspondiente. También exigió explicaciones sobre el manejo financiero de Interapas, organismo que, afirmó, ha administrado un presupuesto superior a los 6 mil millones de pesos durante el periodo en que Galindo ha estado al frente.

Aunque el alcalde solicitó comparecer a la brevedad para abordar las licitaciones de obra pública y la situación del agua, Gámez Macías insistió en que los señalamientos deben atenderse mediante los procedimientos constitucionales de fiscalización.