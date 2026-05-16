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Madres de víctimas acusan impunidad en feminicidios

Exigen justicia; piden una fiscalía especializada para castigar los casos

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Madres de víctimas acusan impunidad en feminicidios

Madres de víctimas de feminicidio acusaron que en San Luis Potosí la impunidad, la falta de investigaciones efectivas y el silencio institucional, siguen marcando la atención de los casos de violencia feminicida, mientras ellas continúan cargando con la búsqueda de justicia por sus hijas asesinadas.

Día Estatal por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio

En el marco del 14 mayo "Día Estatal por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio", fecha que familias y colectivas han resignificado como un día de memoria y exigencia de justicia, Susana González, madre de Lupita Viramontes, afirmó que esta conmemoración "no es una fecha de celebración", sino un recordatorio de "la deuda histórica que el estado mantiene con las mujeres víctimas de violencia y con las familias que hemos enfrentado la impunidad, la indiferencia institucional y la revictimización".

Memoria y exigencia de justicia

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González sostuvo que cada mujer asesinada representa una vida interrumpida por un sistema que continúa fallando en su obligación de proteger a las mujeres, y advirtió que la memoria de las víctimas no puede ser apropiada por instituciones sin escuchar a las familias que sostienen la exigencia de justicia.

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