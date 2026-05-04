Madres potosinas quedan inscritas en las letras de la capital

El Ayuntamiento de San Luis Potosí colocó nombres de madres potosinas en las letras monumentales ubicadas al pie del asta bandera, sobre la avenida Dr. Manuel Nava, como parte de una dinámica por el Día de las Madres.

De acuerdo con la autoridad municipal, los nombres corresponden a mujeres que resultaron ganadoras de una convocatoria organizada por la Dirección de Servicios Municipales.

La intervención forma parte de las actividades programadas durante mayo por el 10 de mayo y busca convertir ese espacio público en un punto simbólico de reconocimiento a las madres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ayuntamiento informó que la dinámica tuvo participación ciudadana y que los nombres permanecerán colocados como parte del homenaje.