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Madres potosinas quedan inscritas en las letras de la capital

El Ayuntamiento instaló nombres de madres potosinas en las letras monumentales

Por Redacción

Mayo 04, 2026 01:07 p.m.
A
Nombres en letras monumentales.

Nombres en letras monumentales.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí colocó nombres de madres potosinas en las letras monumentales ubicadas al pie del asta bandera, sobre la avenida Dr. Manuel Nava, como parte de una dinámica por el Día de las Madres.

De acuerdo con la autoridad municipal, los nombres corresponden a mujeres que resultaron ganadoras de una convocatoria organizada por la Dirección de Servicios Municipales.

La intervención forma parte de las actividades programadas durante mayo por el 10 de mayo y busca convertir ese espacio público en un punto simbólico de reconocimiento a las madres.

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El Ayuntamiento informó que la dinámica tuvo participación ciudadana y que los nombres permanecerán colocados como parte del homenaje.

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