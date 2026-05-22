logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alertan por fuertes lluvias y posible granizo en SLP

Fotogalería

Alertan por fuertes lluvias y posible granizo en SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Maestros paran labores en Colegio 'Naciones Unidas' por falta de pago

Padres de familia denuncian que la suspensión afecta a más de 200 alumnas y alumnos

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 22, 2026 02:44 p.m.
A
Maestros paran labores en Colegio Naciones Unidas por falta de pago
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Padres de familia del Colegio Naciones Unidas, ubicado en la colonia Las Piedras en la capital potosina, denunciaron la suspensión de clases tras un paro de labores del personal docente por la falta de pago de salarios, situación que, aseguran, se ha prolongado por dos meses y medio.

      El conflicto laboral se originó al interior del plantel, donde maestros y maestras de preescolar, primaria y secundaria detuvieron actividades académicas ante el incumplimiento en el pago de nómina, situación que ha derivado también en déficit de personal y renuncias docentes, de acuerdo con el testimonio de padres de familia.

      Uno de los tutores señaló que en el colegio estudian entre 200 y 300 alumnos y laboran alrededor de 20 a 25 docentes, aunque precisó que las cifras han variado por la rotación del personal. Añadió que la problemática no es reciente y que se ha venido arrastrando desde años anteriores.

      Durante el paro, los estudiantes fueron desalojados de las aulas y concentrados en el patio del plantel mientras los docentes mantenían la suspensión de labores. La situación generó comunicación entre padres de familia, quienes fueron informados mediante mensajes sobre la toma del colegio y el paro de actividades.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los padres de familia entregaron un escrito dirigido a la directora Sandra Fernández Martínez Sánchez, en el que solicitan una reunión urgente para exigir explicación del paro, medidas para evitar mayores afectaciones y comunicación directa con la comunidad escolar.

      En el documento establecen un plazo de tres días hábiles para recibir respuesta, de lo contrario advirtieron que acudirán a otras instancias al señalar una posible vulneración al derecho a la educación de los estudiantes.

      LEA TAMBIÉN

      Maestros sin pago; alumnos sin clases, en colegio de Las Piedras

      "El problema está en la administración. No informan, no responden y tampoco garantizan condiciones de trabajo para los maestros", aseguran.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Maestros paran labores en Colegio Naciones Unidas por falta de pago
      Maestros paran labores en Colegio Naciones Unidas por falta de pago

      Maestros paran labores en Colegio 'Naciones Unidas' por falta de pago

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Padres de familia denuncian que la suspensión afecta a más de 200 alumnas y alumnos

      Congreso no puede intervenir en subasta de predios municipales: diputado
      Congreso no puede intervenir en subasta de predios municipales: diputado

      Congreso no puede intervenir en subasta de predios municipales: diputado

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      César Lara Rocha atajó que el aval de este tipo de operaciones corresponde exclusivamente a los ayuntamientos

      Trabajadora del IMSS denuncia despido injustificado
      Trabajadora del IMSS denuncia despido injustificado

      Trabajadora del IMSS denuncia despido injustificado

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Actualmente enfrenta un proceso legal en el que su defensa exige la reinstalación

      Alertan por fuertes lluvias y posible granizo en SLP
      Alertan por fuertes lluvias y posible granizo en SLP

      Alertan por fuertes lluvias y posible granizo en SLP

      SLP

      Redacción

      Protección Civil prevé tormentas, vientos y bajadas de agua en varias regiones del estado durante la tarde y noche.