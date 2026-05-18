Mala calidad del ambiente, el 90% del año

La población de la capital potosina respira aire contaminado la mayor parte del año.

De acuerdo con el investigador de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la UASLP (CIACyT), Rogelio Flores Ramírez, hasta el 90% de los días presentan algún nivel de contaminación, una condición que ya representa un riesgo permanente para la salud. "Una respuesta rotunda es que está mal", sentenció.

Contaminación en San Luis Potosí: fuentes y riesgos

El especialista advirtió que la exposición no es ocasional, sino cotidiana, y que implica tanto riesgos agudos como crónicos para la salud. En el caso de pacientes con asma grave, señaló que la inhalación de contaminantes puede detonar crisis severas.

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"Hay un riesgo agudo para quienes padecen asma, pero también un riesgo crónico por respirar contaminantes todos los días", explicó.

Flores Ramírez señaló que la contaminación en la ciudad proviene de múltiples fuentes que operan de manera simultánea: ladrilleras, parque vehicular en crecimiento, emisiones industriales e incendios urbanos y suburbanos. A ello se suma la expansión habitacional en zonas colindantes con áreas industriales, lo que incrementa la exposición directa de la población. "Muchas veces las industrias no controlan sus emisiones y las personas viven prácticamente a un lado de ellas", advirtió.

Incendios en tiraderos clandestinos y monitoreo ambiental

El investigador alertó sobre la persistencia de incendios en tiraderos clandestinos, particularmente en la zona de Arboledas de Jacarandas, al norte de la ciudad, donde vecinos han denunciado humo constante y olor a plástico quemado. Indicó que con sistemas de monitoreo de la UASLP se han detectado partículas PM2.5, PM10, ozono y compuestos potencialmente cancerígenos. "La ciudad amanece con una nata blanca que estamos respirando todos los días y que no tiene nada bueno para la salud", dijo.