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Mantiene Pozos proceso de transferencia de bienes

El Concejo Municipal realiza sesiones para agilizar la transferencia de bienes.

Por Samuel Moreno

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Mantiene Pozos proceso de transferencia de bienes

A casi dos años de que Villa de Pozos dejó de ser delegación del Ayuntamiento capitalino para convertirse en el municipio número 59 de San Luis Potosí, el nuevo gobierno municipal todavía no concluye la recepción total de bienes inmuebles y patrimonio provenientes de la capital potosina.

Villa de Pozos sigue en proceso de transición administrativa

La concejal presidenta Patricia Aradillas reconoció que continúa el proceso de transición administrativa y patrimonial, particularmente en la regularización de propiedades y bienes que deben quedar oficialmente a nombre del nuevo municipio, el cual actualmente concentra a más de 150 mil habitantes y mantiene una de las mayores expansiones urbanas de la zona metropolitana.

"Seguimos en esa transición. Todavía seguimos poniendo bienes inmuebles a nombre de Villa de Pozos. Ustedes saben, no es de la noche a la mañana, pero hemos avanzado bastante", declaró.

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Concejo Municipal trabaja en agilizar transferencia de bienes

Aunque evitó precisar el porcentaje exacto de avance en la transferencia entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y Villa de Pozos, señaló que el Concejo Municipal continúa realizando sesiones y adecuaciones administrativas para agilizar el proceso.

La edil sostuvo que las distintas comisiones municipales trabajan en la integración del patrimonio público, y afirmó que existe disposición política entre ambas autoridades para continuar con la entrega de bienes, en medio de uno de los procesos de municipalización más relevantes registrados recientemente en el estado.

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