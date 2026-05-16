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Mantiene TEJA expediente contra 19 exfuncionarios por Red Metro

Así lo informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado

Por Rubén Pacheco

Mayo 16, 2026 02:27 p.m.
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Mantiene TEJA expediente contra 19 exfuncionarios por Red Metro

En la actualidad, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), tiene ingresado el expediente relacionado con 19 ex funcionarios estatales vinculados con el proyecto de la Red Metro, correspondiente a la administración pasada.

Así lo informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), quien aclaró que el órgano jurisdiccional impondrá las sanciones que considere pertinentes, de acuerdo con las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo sancionador.

"Hay algunos procedimientos que se enviaron al Tribunal Estatal de Justicia administrativa, entre ellos, obviamente el tema de los 19 funcionarios que están involucrados con el tema de la Red Metro", comentó.

Leopoldo Stevens Amaron, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) en la administración carrerista, es uno de los principales imputados.

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En la actualidad, el exfuncionario está vinculado a proceso por ejercicio abusivo de funciones por el presunto desfalco de 250 millones de pesos, pero lleva a cabo el mismo en libertad y con la medida cautelar, de no acercarse a las oficinas centrales de la dependencia.

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