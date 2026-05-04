Maquillan cifras de homicidios en SLP

Aunque matiza que la información de homicidios dolosos diarios es de carácter táctico/estratégico, las cifras del gabinete de seguridad federal mienten y están "maquilladas", al menos durante abril pasado donde sólo contabilizó cuatro víctimas mortales en el estado de San Luis Potosí, sin embargo, una revisión hemerográfica del mes pasado da cuenta de 11 personas asesinadas. Es decir, no consideró siete asesinatos.

Si bien la SSPC federal ataja que la determinación jurídica de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales estatales definirán si se trata de delitos, en el caso potosino todos los asesinatos referidos se cometieron de forma intencional, según la documentación formal de los hechos.

El reporte diario refiere que el mes pasado sólo se confirmaron cuatro víctimas mortales; una el 15 abril cuando maleantes mataron a balazos al conductor de tráiler en la carretera 57 a la altura de Santa María del Río durante un intento de asalto.

El segundo asunto corresponde a la privación de la vida de tres hombres durante una riña en el bar La Villita, ubicado en la avenida Muñoz de la capital. El agresor disparó en contra de cinco comensales, de los cuales mató a tres.

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Hasta ahí es la totalidad de personas asesinadas que registró la Federación, dejando de lado el registro de siete víctimas. Incluso, la SSPC estatal replicó tales datos y alegó que la reducción se debió a "la estrategia de seguridad (...) en coordinación interinstitucional, labores de inteligencia y presencia operativa".

Los demás casos "maquillados" se describen cronológicamente, iniciando el 4 de abril durante una riña en el barrio de Tlaxcala, donde un hombre recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y luego murió en el hospital.

Para el 15 abril maleantes asesinaron con disparos al conductor de tráiler en la carretera 57 a la altura de Santa María del Río durante un intento de asalto. Ese mismo día se reportó una riña en una fiesta que se realizaba en la capital, en donde los agresores atacaron con arma blanca a la víctima causándole la muerte.

El 23 de abril una célula delictiva atacó con armas de alto calibre a elementos de la GCE, provocándole la muerte al oficial Eduardo Ortega Gallegos en el municipio de Tamazunchale. También ese día un hombre fue acribillado a balazos en la camioneta en que se movilizaba, en la colonia capitalina Balcones del Valle.

Dos días después, el 25 de abril un hombre fue baleado a bordo de su coche cuando circulaba por la carretera 57 cerca de la avenida Seminario; y el 27 de abril Alfredo Villanueva Pérez, gestor municipal del ayuntamiento de Tamuín recibió impactos de bala mientras se encontraba comiendo en una taquería de la colonia Hidalgo.

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En tanto, el 28 de abril derivado de un supuesto conflicto pasional, un hombre de oficio hojalatero fue ultimado a balazos en la calle Luna, de la colonia capitalina Rural Atlas.