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En San Luis, 882 autobuses urbanos son obsoletos: Terán

Asevera líder de concesionarios que insistirá en rescate financiero

Por Martín Rodríguez

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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En San Luis, 882 autobuses urbanos son obsoletos: Terán
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      A la fecha hay 882 autobuses dentro del sistema de transporte urbano que son obsoletos y deberían estar fuera de operación, pero siguen circulando debido a que los permisionarios no tienen fondos para unidades nuevas, aseguró Margarito Terán López, presidente de la línea Magocam Ruta 22.

      Situación actual y perspectivas del transporte urbano

      En entrevista, Terán López indicó que la situación empeorará porque técnicamente ningún autobús estará en condiciones de circular.

      El líder de concesionarios indicó que, si bien el diputado Emilio Rosas desestimó la propuesta para solicitar más de dos mil 700 millones de pesos del erario para renovar la totalidad del parque vehicular de transporte urbano, recordó que la movilidad es un derecho humano y que ya hay antecedentes del apoyo gubernamental a la renovación de transporte público.

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      Reacciones y propuestas de los permisionarios

      Afirmó que, con independencia de los puntos de vista del diputado, los permisionarios insistirán en la revisión de la asignación de recursos, en busca de que esté etiquetada en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2027.

      Agregó que no hay sistema de transporte público que opere bajo condiciones de servicio social. "Si fuera un servicio social, sostener el sistema de transporte público sería gratis, pero la operación y los camiones tienen un costo", expuso.

      El dirigente transportista aseveró que hay nuevas tecnologías y autobuses para transporte urbano que presentan mejores prestaciones que los usados para la Red Metro, el camión tipo BRT.

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