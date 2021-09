Marioni desea éxito al "puma" Gallardo

El futbolista Bruno Marioni, ex jugador y técnico de los Pumas de la UNAM, le deseó "todos los éxitos del mundo" al nuevo mandatario de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

"Quería enviarte mis felicitaciones, no tengo dudas de que vas a hacer una gran gestión y sé que también vas a apoyar mucho al deporte, por eso mismo quiero aprovechar para enviarle un saludo muy afectuoso a todos los deportistas de tu estado.

"Por cierto, también sé que eres puma, te mando un abrazo muy grande, te deseo todos los éxitos del mundo y espero poder darte un abrazo pronto, cuando visite tu hermoso estado", expresó Marioni en un video, material audiovisual que Gallardo Cardona difundió en redes.

El gobernador potosino, que ha declarado ser hincha de Pumas, contestó a las palabras del deportista: "Muchas gracias por las felicitaciones, amigo @BrunoMarioni. Apoyo para el deporte es lo que no faltará en nuestro gobierno".

El embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari, participó en la toma de protesta de Ricardo Gallardo, la cual ocurrió el fin de semana pasado."Agradezco la invitación y siempre trabajaré con los gobernadores de los estados en conjunto para fortalecer las relaciones entre #Qatar y #México", escribió en su cuenta de Twitter.