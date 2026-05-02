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Más de 50 taquerías llenan la Alameda con la Feria del Taco

Inauguran evento gastronómico con participación regional

Por Redacción

Mayo 02, 2026 09:49 p.m.
A
Más de 50 taquerías llenan la Alameda con la Feria del Taco

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, inauguró la primera Feria Municipal del Taco en la Alameda Juan Sarabia, donde participan más de 50 taquerías de la capital y municipios cercanos.

De acuerdo con lo informado por el Ayuntamiento —mediante un comunicado—, el evento busca promover la gastronomía local y fortalecer la economía de pequeños y medianos negocios del sector alimenticio.

Durante el arranque, el edil señaló que la feria fue organizada por la Dirección de Turismo Municipal en coordinación con el regidor Jorge Zavala, y destacó que desde las primeras horas se registró una importante afluencia de visitantes.

El Ayuntamiento indicó que en esta edición participan también expositores de municipios como Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, lo que amplía la oferta y refuerza la integración regional.

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Además de la venta de alimentos, se contemplan actividades como concursos a las mejores salsas y tacos al pastor, con el objetivo de incentivar la participación y convivencia entre los asistentes.

Según la autoridad municipal, la intención es que esta feria se consolide como una tradición anual en la ciudad.

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