Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP
El ejercicio se realizó en mil 441 inmuebles de los 59 municipios
an Luis Potosí participó este miércoles en el Primer Simulacro Nacional 2026, con ejercicios de evacuación realizados en edificios públicos, privados, hospitales, empresas y escuelas de los 59 municipios del estado.
De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la actividad inició a las 11:00 horas, con la activación de protocolos de emergencia y el uso de alertas vía celular como parte de las acciones para fortalecer la cultura de la prevención.
En total, participaron más de 88 mil personas en mil 441 inmuebles federales, estatales, municipales y privados.
En la capital potosina, uno de los ejercicios se llevó a cabo en el Colegio Ana María Gómez Campos, ubicado en Valle de Dalias, donde participaron estudiantes, docentes, directivos y personal de Protección Civil Estatal.
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La hipótesis del simulacro fue un sismo de magnitud 8.2, lo que permitió evaluar tiempos de respuesta, rutas de evacuación, organización interna y coordinación entre los participantes.
La CEPC señaló que estos ejercicios buscan mejorar la preparación de la población ante posibles emergencias y reforzar la capacidad de reacción en espacios escolares, laborales e institucionales.
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