Más tráfico en Circuito Potosí: anuncian cierres por obras del puente vial
Seduvop informó rutas alternas por trabajos finales del puente.
La Seduvop informó cierres temporales este martes 19 de mayo en la zona de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, por trabajos finales del Puente Superior Vehicular.
Las labores iniciaron a las 2:00 de la madrugada con el cierre total del lateral oriente, en dirección de Abastos hacia Valle de los Fantasmas. La circulación fue desviada por avenida Cactus y Camino Real a Rioverde, con apertura estimada a partir de las 14:00 horas.
La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que también habrá cierre en el lateral poniente, en dirección de carretera Rioverde hacia Abastos, de las 11:00 a las 20:00 horas aproximadamente.
Para este segundo cierre, las rutas alternas serán avenida José de Gálvez y Quintas de la Hacienda.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Elementos de Seguridad Vial y Movilidad permanecerán en la zona para orientar a los automovilistas y agilizar la circulación mientras continúan los trabajos de montaje de estelas de la estructura.
Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente
Las maniobras en Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí continuarán hasta el 14 de mayo
no te pierdas estas noticias
Más tráfico en Circuito Potosí: anuncian cierres por obras del puente vial
Redacción
Seduvop informó rutas alternas por trabajos finales del puente.
Buscan reforzar acceso gratuito a la justicia en SLP
Redacción
Acuerdan capacitación y coordinación para aplicar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
SRE detalla 269 solicitudes de extradición a EU
El Universal
La presidenta Sheinbaum reclama que ninguno de los casos relevantes ha sido entregado