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Más tráfico en Circuito Potosí: anuncian cierres por obras del puente vial

Seduvop informó rutas alternas por trabajos finales del puente.

Por Redacción

Mayo 19, 2026 11:01 a.m.
A
Cierres por obras viales.

Cierres por obras viales.

La Seduvop informó cierres temporales este martes 19 de mayo en la zona de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, por trabajos finales del Puente Superior Vehicular.

Las labores iniciaron a las 2:00 de la madrugada con el cierre total del lateral oriente, en dirección de Abastos hacia Valle de los Fantasmas. La circulación fue desviada por avenida Cactus y Camino Real a Rioverde, con apertura estimada a partir de las 14:00 horas.

La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que también habrá cierre en el lateral poniente, en dirección de carretera Rioverde hacia Abastos, de las 11:00 a las 20:00 horas aproximadamente.

Para este segundo cierre, las rutas alternas serán avenida José de Gálvez y Quintas de la Hacienda.

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Elementos de Seguridad Vial y Movilidad permanecerán en la zona para orientar a los automovilistas y agilizar la circulación mientras continúan los trabajos de montaje de estelas de la estructura.

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