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MC plantea cambios en financiamiento y debates en ley electoral

Abrió una plataforma digital para recibir propuestas ciudadanas

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 16, 2026 12:48 p.m.
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Marco Gama Basarte / Foto: Pulso

Marco Gama Basarte / Foto: Pulso

Movimiento Ciudadano abrió una plataforma digital para recibir propuestas ciudadanas sobre la reforma electoral en San Luis Potosí y presentó un paquete de iniciativas que incluyen la redistribución del financiamiento público a partidos, la eliminación de la sobrerepresentación en coaliciones y cambios en el esquema de debates obligatorios rumbo al proceso electoral de 2027.

El dirigente estatal y diputado local de MC, Marco Gama Basarte, informó que la consulta ciudadana estará disponible hasta el 15 de junio y busca integrar las propuestas al proceso legislativo de la reforma político-electoral.

El partido plantea que el financiamiento público se reparta 70 por ciento de forma igualitaria entre partidos y 30 por ciento con base en la votación obtenida, con el argumento de reducir ventajas estructurales de las fuerzas mayoritarias.

La eliminación de la sobrerrepresentación en coaliciones es otro de los puntos centrales de la propuesta, al considerar que este mecanismo distorsiona la integración del Congreso del Estado y concentra decisiones en bloques mayoritarios.

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En materia de campañas, MC propone establecer tres debates obligatorios para candidaturas a la gubernatura y mantener encuentros periódicos entre fuerzas políticas incluso fuera de procesos electorales.

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Sobre fiscalización de candidaturas, el partido rechazó los controles de confianza obligatorios al advertir riesgos para el derecho a ser votado, y propuso en su lugar auditorías patrimoniales, revisión de intereses y sanciones o nulidad de elecciones cuando existan resoluciones judiciales que acrediten vínculos con la delincuencia organizada.

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