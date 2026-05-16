Mercado de "Los Huaracheros", líder en piratería en SLP

El mercado de los Huaracheros, en el centro de la capital, sustituyó a Las Vías como el mayor centro de venta de artículos piratas de San Luis Potosí, de acuerdo a un reporte del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

En el reporte "Estudio sobre mercados notorios de piratería en México", el IMPI ubicó a ese sitio como el único punto importante de piratería de los 148 lugares que registró en 61 municipios del país.

El documento no ofrece cifras del impacto financiero de la venta de piratería en el país, pero señala que en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el IMPI ha decomisado siete millones de piezas apócrifas, con un valor calculado en 935 millones de pesos.

Yucatán, con 29 mercados, Tamaulipas, con 11 y Aguascalientes, con 9, son los estados con más puntos notorios de piratería.

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Sin embargo, el propio IMPI admite que algunos de los puntos de venta de productos apócrifos del país, como la Central de Abastos de la CDMX o el mercado de San Juan de Dios, en Guadalajara, no están incluidos en el estudio.

Sobre San Luis, el reporte sólo incluye al mercado capitalino de Los Huaracheros, también conocido como mercado Moctezuma.

Aunque presenta datos como el número de locales, volumen de ventas y porcentaje de productos piratas vendidos, en comparación con el total del comercio realizado, sobre el mercado potosino no se presentan datos específicos.

En documentos semejantes emitidos por las autoridades, se ubicaba al mercado de Las Vías, que se monta los domingos en la avenida Hernán Cortés, como el punto de mayor venta de piratería en la entidad.

El documento señala que "los gobiernos locales cuentan con poca información sobre los mercados notorios de piratería" y que "existe un vacío en los gobiernos estatales en cuanto a la atribución de competencias para prevenir y combatir la piratería y las problemáticas que de ella se generan, que afectan directamente en el ámbito local".