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Mercado Hidalgo celebrará 81 aniversario

Habrá rifas, regalos y actividades para visitantes

Por Martín Rodríguez

Mayo 02, 2026 09:05 a.m.
A
Mercado Hidalgo celebrará 81 aniversario

San Luis Potosí.– Para el 81 aniversario del Mercado Hidalgo, representantes de la mayoría de comerciantes anunciaron un festejo que incluirá rifas para los clientes, entrega de regalos y alimentos.

Claudio Pineda, presidente del Colectivo 5 de Mayo de Locatarios y Comerciantes del Mercado Hidalgo, y Francisco Javier Hernández, secretario general de la agrupación que reúne a la mayoría de los comerciantes, informaron que el grupo —formalizado el 10 de abril con la entrega del acta constitutiva— participa en la organización del aniversario con propuestas para incentivar la asistencia de visitantes.

La conmemoración se realizará el próximo martes e incluirá la presentación de un grupo musical, actividades de entretenimiento, así como sonido, pasteles y refrescos.

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