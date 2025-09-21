México debe garantizar la equidad laboral

Con el próximo inicio del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac) en San Luis Potosí hizo un llamado a garantizar igualdad de condiciones entre empleadores mexicanos y estadounidenses, para evitar desventajas que puedan afectar la inversión y la competitividad del país.

Daniel Escobedo Uribe, titular de la organización, señaló que actualmente las empresas mexicanas enfrentan cargas más pesadas que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Estas no se limitan a impuestos, sino que incluyen modificaciones en las condiciones laborales que impactan la productividad, aumentan los costos de la mano de obra y reducen la atracción de inversión extranjera. Por ello, Aderiac busca que los ajustes derivados de la revisión del T-MEC generen beneficios concretos para México y permitan un entorno más competitivo y justo.

Asimismo, el organismo subraya la importancia de que los cambios contemplen el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que son un motor clave de la economía local y nacional. Para Aderiac, el proceso de revisión debe garantizar que las reglas del T-MEC favorezcan la inversión en México sin comprometer la competitividad de las compañías mexicanas ni el desarrollo del capital humano.

“Lo que buscamos es que haya igualdad de condiciones, que se apoye el desarrollo de las PYMES y que las reglas de operación dentro del tratado permitan su crecimiento y no las limiten”, enfatizó.

El gobierno federal abrió un periodo de 60 días de consulta pública para recibir opiniones y propuestas sobre el tratado, como parte de la evaluación mayor que se realizará en julio del próximo año. Empresarios, cámaras, organismos y ciudadanos podrán emitir sus observaciones, que serán consideradas en las mesas de análisis del T-MEC.