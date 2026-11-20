¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A la fecha y desde que se desmanteló el Poder Judicial, México sigue perdiendo y seguirá perdiendo en tribunales internacionales por decisiones arbitrarias que han impuesto determinaciones de la autoridad ejecutiva.

Tal situación ya ha ocurrido con casos emblemáticos relacionados con el aeropuerto de la Ciudad de México y algunos que incluyen el confinamiento de desechos industriales como Metalclad en Guadalcázar, advirtió Eduardo Magallón Gómez, presidente nacional del Consejo General del Centro de Arbitraje de México.

Añadió que en México vivimos un enorme problema de fondo y éste es de estado de derecho, sobre todo porque hay violaciones a ese principio, cuando una autoridad de manera arbitraria toma una decisión violando la ley.

Consideró que los gobernantes tienen que saber que cuando no actúan correctamente se van atener a las consecuencias. "Si hoy tienen copado el Poder Judicial y dicen que ellos hacen y el poder los respalda, los asuntos ya no se quedan ahí porque hay opciones para recurrir a los tribunales internacionales y te puedo decir que todos los asuntos actuales de violaciones a los derechos están desembocando en tribunales internacionales y México a esta fecha, sigue perdiendo en este ámbito".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí