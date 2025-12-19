logo pulso
Módulos de conducción segura, activos

Se han retirado de circulación, 38 automovilistas por manejar en estado de ebriedad

Por Samuel Moreno

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Módulos de conducción segura, activos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que, a través de la estrategia de movilidad "Conducción Segura", se han retirado de circulación a 38 automovilistas por manejar en estado de ebriedad durante los primeros días del operativo decembrino.

El titular de la dependencia, Juan Antonio Villa Gutiérrez, precisó que el programa se mantiene activo desde el 16 de diciembre y concluirá el 6 de enero, con el propósito de prevenir accidentes viales en la temporada navideña, cuando suele incrementarse la incidencia por consumo de alcohol.

"Del último fin de semana hasta ahora traemos 38 conductores que han sido sacados de circulación por dar positivo en estado de ebriedad. Son 38 riesgos menos, y este programa preventivo de Conducción Segura será itinerante; no avisaremos dónde se estará instalando", señaló el funcionario municipal.

Villa Gutiérrez agregó que los puntos de revisión se implementarán en distintos horarios, no sólo por la noche, ya que también se han detectado casos de personas conduciendo bajo los efectos del alcohol durante la mañana y la tarde.

"Hemos encontrado gente a las ocho de la mañana completamente alcoholizada, que viene trasnochada y representa un riesgo para las familias que salen a sus actividades. Incluso a las dos de la tarde hemos encontrado conductores con altos niveles de alcohol. Por eso los operativos serán en diferentes horarios, para evitar al cien por ciento pérdidas humanas", enfatizó.

El programa "Conducción Segura" forma parte de las acciones preventivas implementadas por el gobierno municipal para reducir accidentes y garantizar que las y los potosinos lleguen con bien a sus destinos durante las celebraciones decembrinas.

