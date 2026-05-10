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Monitorean incendios y quemas en municipios de SLP

Las autoridades pidieron extremar precauciones en zonas rurales

Por Redacción

Mayo 10, 2026 09:19 a.m.
A
Monitorean incendios y quemas en municipios de SLP

Autoridades estatales mantienen vigilancia en nueve municipios de San Luis Potosí ante reportes de incendios, quemas agrícolas y uso de fuego en zonas rurales.

El monitoreo se realiza en San Luis Potosí, Ciudad del Maíz, Ahualulco, Matehuala, Rioverde, Alaquines, Cárdenas, Tamasopo y Aquismón, donde se han detectado puntos de fuego relacionados principalmente con actividades agrícolas, informó la Dirección Forestal y Vida Silvestre.

La atención se lleva a cabo de forma coordinada entre la Sedarh, la Segam, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades exhortaron a productores rurales a avisar previamente a los ayuntamientos sobre cualquier quema programada, evitar el uso de fuego cuando haya viento, no realizar fogatas y no arrojar colillas encendidas en áreas naturales.

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También pidieron respetar el calendario de quemas agrícolas, contar con personal y herramientas para controlar el fuego, así como habilitar brechas cortafuego en parcelas para reducir riesgos.

Para reportar incendios, se habilitó el número 487-689-0041.

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