logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FESTIVAL DEL ASADO"

Fotogalería

"FESTIVAL DEL ASADO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP

Rita Rodríguez sostuvo reunión con Ariadna Montiel y dirigentes estatales para reforzar la organización territorial del movimiento

Por Pulso Online

Mayo 19, 2026 11:34 a.m.
A
Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP

Morena perfila fortalecer sus mecanismos de evaluación de perfiles para quienes aspiren a candidaturas de elección popular, con revisiones que podrían involucrar a instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y áreas relacionadas con seguridad y control institucional.

El tema fue abordado durante una reunión de trabajo entre la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis PotosíRita Ozalia Rodríguez Velázquez, y la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, en la que también participaron Citlalli Hernández Mora y dirigentes estatales de Morena de todo el país.

De acuerdo con lo planteado en el encuentro, el objetivo es garantizar que quienes representen al movimiento cumplan con principios de honestidad, transparencia y compromiso con la Cuarta Transformación, además de evitar perfiles que puedan afectar la imagen pública del partido.

Ariadna Montiel Reyes y Rita Ozalia Rodríguez Velázquez

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante la reunión también se revisaron temas de organización política, estrategia territorial y lineamientos internos que Morena implementará de cara a los próximos procesos electorales.

El encuentro formó parte de una jornada enfocada en consolidar la unidad interna, reforzar las estructuras territoriales y mantener el trabajo cercano con la militancia y la ciudadanía.

Rita Ozalia Rodríguez reiteró que Morena en San Luis Potosí continuará trabajando con organización, unidad y cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo las bases del movimiento y respaldando el proyecto que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

LEA TAMBIÉN

Ariadna Montiel frena candidaturas polémicas en Morena para 2027

La presidenta de Morena negó la inclusión de Jorge Arce, Saúl Monreal e Inzunza para cargos en 2027.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP
Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP

Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP

SLP

Pulso Online

Rita Rodríguez sostuvo reunión con Ariadna Montiel y dirigentes estatales para reforzar la organización territorial del movimiento

Más tráfico en Circuito Potosí: anuncian cierres por obras del puente vial
Más tráfico en Circuito Potosí: anuncian cierres por obras del puente vial

Más tráfico en Circuito Potosí: anuncian cierres por obras del puente vial

SLP

Redacción

Seduvop informó rutas alternas por trabajos finales del puente.

Buscan reforzar acceso gratuito a la justicia en SLP
Buscan reforzar acceso gratuito a la justicia en SLP

Buscan reforzar acceso gratuito a la justicia en SLP

SLP

Redacción

Acuerdan capacitación y coordinación para aplicar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Ladrilleras deberán operar con gas natural o LP: Segam
Ladrilleras deberán operar con gas natural o LP: Segam

Ladrilleras deberán operar con gas natural o LP: Segam

SLP

Samuel Moreno

La norma entrará en vigor en 2027 y busca eliminar el uso de llantas, plásticos y basura