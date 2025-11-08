Morena rechaza plan de endeudamiento para el Ejecutivo y municipios

La presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, manifestó su rechazo total al paquete de iniciativas que pretende autorizar un endeudamiento por más de 13 mil millones de pesos al Gobierno del Estado y a los 59 ayuntamientos, al advertir que esta medida representa una hipoteca para el futuro de San Luis Potosí.

Rodríguez Velázquez señaló que el paquete financiero, impulsado sin dictámenes técnicos ni proyectos definidos, pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y compromete los recursos que pertenecen al pueblo potosino.

"No hay justificación posible para endeudar al Estado durante los próximos 20 años. Cada peso comprometido en deuda es un peso menos para la salud, la educación, el campo y los programas sociales. San Luis Potosí no necesita créditos: necesita planeación, honestidad y resultados", afirmó.

La dirigente de Morena destacó que el crédito propuesto para el Ejecutivo estatal —por 7 mil 140 millones de pesos con plazo a 20 años— afectaría directamente las participaciones federales hasta el año 2046, limitando el margen de acción de futuras administraciones.

Además, alertó que los municipios también podrían endeudarse de forma simultánea con cargo a fondos federales, sin evaluación individual ni garantía de transparencia.

"Es un paquete irresponsable, sin sustento técnico y sin claridad en su destino. Avalarlo sería traicionar el mandato de cuidar el dinero público y de actuar con responsabilidad frente al pueblo", enfatizó.

Rodríguez Velázquez recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clara al establecer que el crecimiento económico debe sustentarse en finanzas sanas, austeridad republicana y gasto social responsable, no en el endeudamiento.

"La doctora Sheinbaum está saldando compromisos históricos de deuda, fortaleciendo la economía y garantizando el bienestar sin recurrir a créditos. En Morena defendemos esa visión. No vamos a permitir que en San Luis Potosí se actúe en sentido contrario a los principios de la Cuarta Transformación", subrayó.

Finalmente, la presidenta estatal afirmó que la lealtad de Morena está con el pueblo, no con los intereses financieros ni con los proyectos políticos de corto plazo.

"Nuestra causa es clara: el dinero del pueblo debe servir al pueblo. No apoyaremos ningún endeudamiento que hipoteque el futuro de San Luis Potosí. Morena defenderá la transparencia, la planeación y la estabilidad económica de las familias potosinas", concluyó.