Mötley Crüe, Katy Perry... ¿quién más estará en la Fenapo 2026?

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Como parte del elenco para la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, este martes y por medio de un video, Katy Perry confirmó que se presenta en el Foro del Teatro del Pueblo que se desarrollará del 7 al 30 de agosto.

La variedad empezará con un programa que incluye técnicamente todos los géneros musicales, repartidos en diversos días.

Los artistas y grupos con entrada gratuita serán Gloria Trevi, Mötley Crüe, Lila Downs, Yandel Sinfónico, Influencers, Bogueto, Xan X Tour, Ramón Ayala, Oscar Maydon, Chihuahua Fest, Pescadores del Río Conchos, La Maquinaria Norteña, Bzrp, Sin Bandera, Kenia-Os, Laberinto y Los Herederos de Nuevo León, Los Huracanes del Norte, Los Acosta, Santa Fe Klan, Potosinazo, Vagón Chicano, Legítimo, Alameños de la Sierra y Los Tigres del Norte.

Artistas confirmados para el Palenque

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Entre quienes se presentan en el Palenque se encuentra Conjunto Primavera, María José, Matute, Pesado e Knvasores de Nuevo León, Cornelio Vega, Horóscopos de Durango, Grupo Firme, Ha Ash, Emmanuel y Mijares, Marca Registrada, Edén Muñoz, Julión Álvarez.

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