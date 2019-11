Mueren miles de peces y jaibas por contaminación en Sinaloa

Miles de peces, jaibas y camarones que aparecieron muertos en la bahía de Teacapan, en Escuinapa. Los cuerpos fueron recolectados y sepultados con una capa de cal como medida preventiva, en virtud de que se desconoce el origen de la nueva mortandad que se volvió a presentar este año.

La Comisión Estatal de Protección para la Protección contra Riesgos Sanitarios recomendó no capturar las especies de escama en las cercanías del campo pesquero de la Brecha, ni en zonas cercanas, ni comercializarlas, puesto que está prohibido su consumo. Señaló que el dictamen preliminar que se obtuvo de las muestras que se tomaron del agua y algunos peces flotando, es que no hay oxígeno en el agua, sin que se pueda establecer en estos momentos qué lo originó ya que se realizan estudios de laboratorio.

El titular de la dependencia estatal, Jorge Alán Urbina Vidales expuso que no se descarta una de las versiones que produjo esta mortandad, el uso ilegal de Purina, la cual se vierte en las bahías para que salga a comer a la superficie el crustáceo y capturarlo, pero esta alimento genera contaminación.

Como medida preventiva de salud pública dio a conocer que se dispuso la recolección de los miles de peces y otras especies marinas que flotan muertas en las costas y colocarlas en un enorme pozo que se abrió con maquinaria pesada, para sepultarlas.

Los trabajadores vierten una capa de cal para amortiguar su descomposición para después ser tapadas con enormes volúmenes de tierra, en tanto se obtienen los resultados de los laboratorios que permitan identificar la causa de estas muertes masivas de especies del mar.

José Luis García Santos, presidente de la Cooperativa Pesquera de la Brecha, de Teacapan, señaló que este fenómeno no es nuevo, puesto que en el 2016, durante el mes de diciembre, se presentó una mortandad menor de diversas especies de escama.

Por su experiencia solicitó que las autoridades federales analicen los efectos en las corrientes por las nuevas construcciones de estanques para cultivos de especies marinas, en el vecino estado de Nayarit, puesto que el desvió de agua dulce para reducir la salinidad puede ser la causa de la muerte masiva de miles de peces, jaibas y crustáceo.

El dirigente cooperativista estimó que entre 60 y 100 toneladas de Lisa y otras especies de escama, desde el domingo por la tarde, flotan a lo largo de las costas de Teacapan por lo que muchos de estos peces ya alcanzaron los arroyos que desembocan en comunidades rurales, lo que implica fuertes olores fétidos por su descomposición.