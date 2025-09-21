Mujeres, las que más intentan privarse de la vida

Mientras en la entidad potosina los hombres son quienes más se suicidan, las mujeres son quienes más intentan privarse de la vida, advirtió Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

En el 2024, San Luis Potosí se posicionó como la sexta entidad del país con la tasa más alta de suicidios, al registrar 10.7 muertes por cada 100 mil habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La directora general adujo, que los factores para atentar contra sí mismos depende de diferentes causales, por ejemplo, la desunión en los núcleos familiares o mayor soledad de los jóvenes debido a que sus padres laboran.

Subrayó que independientemente de ello, es importante promover principios morales y respeto por la vida para alcanzar una salud mental favorable, a través de una armonía y conjunción en la familia y la escuela.

Informó que no solo la dependencia estatal cuenta con áreas especializadas para brindar atención psicológica, sino que colabora con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) en la identificación de escolares con tendencias o pensamientos suicidas.

Opinó que uno de los aciertos de la estructura gubernamental en sus diferentes niveles, es la construcción de parques, jardines y espacios de recreación, útiles para la cohesión social y familiar.

“Yo creo que eso hace que los jóvenes sean mejores, porque cambian a lo que es el ejercicio, de lo que es el ambiente familiar, la convivencia y lo que realmente necesitamos, es una salud mental que impida que los jóvenes se suiciden o tomen esa decisión”, concluyó.

Las cifras del Inegi subrayan que el año pasado se suscitó un aumento del 4 por ciento de suicidios, respecto del 2023, al pasar de 245 a 255 defunciones, de estas últimas 213 corresponden a hombres y 42 son mujeres.