Multan a Contraloría por negar expedientes

El Juzgado Sexto de Distrito impuso una multa a la Contraloría General del Estado por negarse a otorgar para efectos de un juicio, los expedientes de investigación a funcionarios estatales que por negligencia u omisión se hubieran visto involucrados en los hechos del accidente del 7 de junio de 2024 en el antro Rich, que costó la vida a dos jóvenes.

El expediente era requerido, porque padres de familia de las víctimas solicitaron al gobierno del estado entregar información que indique el estado que guarda la revisión de la probable responsabilidad de funcionarios públicos estatales en las condiciones de omisión o acción en los hechos que derivaron en el accidente mortal.

La Contraloría General del Estado se negó a entregar la información a los padres de familia y ellos promovieron un juicio de amparo, para solicitar que fuera la autoridad judicial la que requiriera la información y pidiera a la dependencia estatal entregarla con el fin de verificar el grado de responsabilidad.

Sin embargo, la dependencia no cumplió y por lo tanto, le fue aplicada una pena pecuniaria, que deberá cumplir de manera independiente a la obligación de otorgar los datos requeridos.

Esta información deberá ser entregada de manera adicional a la próxima audiencia para dictar sentencia en contra de los primeros tres detenidos, quienes a finales de octubre desahogarán la audiencia intermedia.