Multan por estacionarse en zona federal de Las Vías

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí ya aplica sanciones en la zona del tianguis de Las Vías, sobre la avenida Hernán Cortés, debido al uso de espacios federales como estacionamiento, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que desde hace aproximadamente dos meses se implementó un operativo permanente enfocado en la recuperación de banquetas y espacios peatonales en distintos puntos de la ciudad, particularmente en el Centro Histórico, con el objetivo de garantizar el libre tránsito de peatones y respetar áreas destinadas para personas con discapacidad.

Detalló que las acciones también contemplan el retiro de vehículos estacionados en esquinas o cruces peatonales, zonas que, señaló, suelen ser invadidas de manera irregular.

En el caso específico de la avenida Hernán Cortés y el área del tianguis dominical de Las Vías, Villa Gutiérrez indicó que las sanciones comenzaron luego de detectar que algunos comerciantes pavimentaron partes de la zona federal cercana a las vías ferroviarias y posteriormente esos espacios comenzaron a utilizarse como estacionamiento.

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El secretario recordó que el área ferroviaria cuenta con un perímetro de seguridad donde no está permitido estacionar vehículos, debido a las restricciones establecidas por la ley federal en torno al cruce de vías.

Añadió que las multas y sanciones se aplican precisamente porque se trata de un espacio federal considerado de seguridad, donde existen límites específicos sobre la cercanía en la que pueden permanecer vehículos estacionados.